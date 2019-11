Angélica Fuentes reveló que la separación de Vergara fue su experiencia más dolorosa

Dos días antes de la muerte del dueño de las Chivas de Guadalajara Jorge Vergara, su ex esposa Angélica Fuentes reapareció públicamente después de varios años, y en entrevista con Adela Micha conoció que la separación del empresario “fue la experiencia que jamás imaginé vivir, la más dolorosa, la más difícil”.

“Porque los ataques no fueron nada más a Angélica la empresaria, fueron a Angélica la mujer, la madre, la esposa, fueron a todo lo que me hacen ser la mujer que soy, y fueron despiadados, las mentiras fueron impresionantes, te puedo decir que los primeros 90 días me levantaba a las 4 de la mañana a entrar a los medios de comunicación para ver hoy que dijeron de mí”, reveló la empresaria.

Dijo que se sintió acosada y la desprestigiaron por más de tres años.

“Sí soy una mujer poderosa, sí soy una mujer inquebrantable a pesar de todo lo que dijeron de mí, cómo me acusaron, cómo me atacaron, cómo me acosaron, cómo me intimidaron, cómo me desprestigiaron públicamente por más de 3 años y medio nunca rompieron lo más valioso de Angélica: mi espíritu”.

Reveló que después de dejar a Chivas y Vergara en 2014, se fue de México con rencor porque pensó que las leyes le dieron la espalda.

“Tenía un sentimiento de rechazo hacia México y de mucho coraje porque mi situación legal se llevó de una forma no muy correcta, sentí que México me dio la espalda en todo sentido sobre todo jurídicamente hablando y no quería regresar a este país”.

