NFL anuncia dura sanción contra Myles Garrett por pelea ante Rudolph

Myles Garrett, jugador defensivo de los Browns de Cleveland fue suspendido de manera indefinida por lo que resta de la temporada y playoffs (en caso de que los Cafés accedan a esta instancia) por parte de la NFL, esto luego de protagonizar una pelea en los instantes finales del último cuarto, en donde golpeó con el casco en la cabeza al quarterback del conjunto de los Steelers, Mason Rudolph.

Here's the full play. Myles Garrett hit Rudolph with his own helmet. Maurkice Pouncey (#53) threw punches and a kick. pic.twitter.com/kzJDd4Hj53

— NFL Update (@MySportsUpdate) November 15, 2019