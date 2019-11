FOTOS: La aficionada de la Juventus que robó miradas en el duelo ante el Milan

View this post on Instagram

Tu sei tutto o non sei niente. Tu non sei solo un’opzione, tu non sei qualcosa da tenere in ballo intanto che, e non sei solo “ci vediamo qualche volta”. Tu non sei solo l’unica ma sei unica,e non sei più degli altri ma nemmeno l’ultima, e non sei solo corpo, ma anche un cuore. Tu sei tanto. Tu sei rara. 🔙 to 2017 con @alanzandonaphotography 📸