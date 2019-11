VIDEO: Messi calla a Tite y Thiago Silva lo tacha de 'maleducado'

Lionel Messi fue la figura que se robó los reflectores durante el Clásico amistoso entre Argentina y Brasil que se disputó en Arabia Saudita; sin embargo, no todo fue por la anotación que le dio el triunfo a la Albiceleste, sino también por mandar a callar a Tite, director técnico de la Canarinha.

Las cámaras captaron el momento exacto en que la Pulga le pidió al estratega brasileño que guardara silencio, luego de que este reclamó al silbante que amonestara al argentino, por una falta que había cometido, situación que enfureció a Messi.

Thiago Silva pistola com Messi: "Um dos caras mais admirados do futebol mandar um treinador calar a boca, por mais que você tenha rivalidade, a educação tem que estar em primeiro lugar" Leia a entrevista indignada de Thiago Silva https://t.co/HYj6xR7Www pic.twitter.com/64xfc4LE75 — globoesportecom (@globoesportecom) November 16, 2019

"Me quejé porque creo que Messi tendría que haber visto la tarjeta amarilla y él me mandó que me callara la boca. Dio dos pelotazos y el árbitro no hizo nada. Discutió con el árbitro y este siguió riéndose. Hay que dejar de lado la admiración", mencionó Tite en conferencia de prensa.

THIAGO SILVA ARREMETE CONTRA LEO

El elemento del París-Sain Germain salió en defensa de su técnico, arremetiendo duramente contra Lionel Messi, tras la acción de callar a Tite. "Es difícil de entender cuando hablamos de educación sobre el campo, y uno de los jugadores más admirados del mundo hace eso. No se lo haría a una persona mayor, pero que se lo haga a un entrenador… por mucho que exista la rivalidad, la educación tiene que ser lo primero", sentenció Silva.

