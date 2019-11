Tiroteo en partido de futbol americano deja dos heridos

Un tiroteo que se desató cuando se desarrollaba un partido de futbol americano entre las secundarias de Pleasantville y Camden dejó dos personas heridas de bala y hasta el momento ninguna persona detenida, informó la policía de Nueva Jersey.

Según varios reportes de la prensa estadounidense, la balacera se desató cuando se disputaba el tercer cuarto del partido, cuando Camden ganaba 6-0. En el momento de las detonaciones, varias personas abandonaron las gradas y otras invadieron el emparrillado.

El incidente se realizó en un campo en las inmediaciones de Jersey.

De acuerdo a varias versiones periodísticas, uno de los heridos es un adolescente de aproximadamente 14 años, mientras que la otra persona afectada no se tiene registros.

El juego comenzó aproximadamente a las 7 de la noche, hora local, y el partido era parte de los playoffs estatales.

