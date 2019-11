'Chima' Ruiz considera que la Selección mexicana fue víctima del VAR

La Selección mexicana sub 17 no logró aprovechar la ventaja y al final fue derrotado 2-1 contra Brasil en la final de la Copa del Mundo Sub 17.

TE RECOMENDAMOS Brasil vence 2-1 a México en la final del Mundial sub 17

Después del partido el entrenador Marco Antonio Ruiz señaló que al final el árbitro favoreció al conjunto local.

"Hicimos un digno papel, hicimos un digno partido con un gran rival, no era necesario la intervención del árbitro. siempre fuimos víctimas del VAR, cuando hay que favorecer al local. "

Pero el resultado y la polémica jugada no provocó que el "Chima" Ruiz no menospreció al rival y destacó sus cualidades, además de que habló de las deficiencias que tuvo el conjunto mexicano.

"Ellos son un gran equipo no voy a demeritar a nadie. Tuvimos un gol y no lo supimos defender. El partido dentro de todo lo teníamos controlado hasta la situación del penal, es una cosa de muchas emociones a base de lucha ellos equilibraron. En una desatención nos cuesta el partido."

"Nos vamos con cara muy en alto, el equipo mexicano demostró mucha personalidad, me voy satisfecho de mis jugadores" señaló el entrenador tricolor.