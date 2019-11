VIDEO: Espectacular nocaut en las artes marciales mixtas

La pelea por el título de peso welter entre Davy Gallon y Ross Pearson, de la MTK MMA nos presentó un espectacular movimiento que terminó en un nocaut y que podría ser considerado el mejor del año.

Perro Bermúdez hace un ‘Lolita Ayala’

Los memes de la derrota de México en el Mundial Sub-17

A 40 segundos de que terminara el tercer round, Gallon realizó un ‘Rolling Thunder’, con el que impactó el rostro de Pearson y lo mandó a la lona.

Wow. Just wow. 💥@davygallon claims the big KO victory over @rosstherealdeal#probellumlondon pic.twitter.com/A072oEvUPu

— Probellum MMA (@probellum) November 17, 2019