Olimpia Villalobos: “No sé si voy de salida, pero ahora pienso en Tokio”

Después de un año difícil por una enfermedad en los pulmones –la cual sufrió durante las grabaciones de Exatlón en Estados Unidos– Olimpia Villalobos está lista para volver a la actividad y de paso buscar la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, algo que luce complicado, pero no imposible.

TE RECOMENDAMOS México consigue histórico pase a Juegos Olímpicos, en el beisbol

¿Cómo empezaste a practicar el salto con garrocha?

— Mi vida deportiva ha sido muy activa gracias a mi mamá que me inculcó el deporte. Estuve en futbol, voleibol, basquetbol y tenis; finalmente llegué al atletismo en la primaria y ahí fue, entonces, donde yo empecé a entrenar, donde hacía muchos saltos planos, de longitud, hasta que finalmente el salto con garrocha.

¿Cuál es tu mayor referencia en esta disciplina?

— Realmente en México no hay quién te ayude, porque la práctica de este deporte es relativamente nuevo, y el salto con garrocha femenino no es tan conocido, así que cuando empecé a practicar, investigué y me inspiré en grandes atletas como Yelena Ysinbayeva y Robert Seagren, quien ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de México 1968, y fue mi mayor motivación.

¿Cuántos años llevas practicando este deporte?

— Llevo 16 años en atletismo y trece años en salto con garrocha.

A partir de conseguir la medalla de bronce en Juegos Centroamericanos y del Caribe el año pasado, ¿cómo calificas tu presente?

— Ahorita estoy más grande, estoy tomándome un descanso, quiero empezar mi carrera como nutrióloga y después hacer una maestría en suplementación; en el deporte no sé si voy ya de salida, pero en este momento me estoy preparando para Tokio 2020 y después veremos qué sigue más adelante.

¿Cuánto reconocimiento existe para el salto con garrocha femenil en México?

— Está prácticamente nuevo, pero hay asociaciones privadas que, gracias a una beca, nos han ayudado mucho a impulsar este deporte. La diferencia de hace 13 años a la fecha es una diferencia enorme, ahora hay niños que ya están practicándolo y espero que eso ayude a que México, en próximos años, esté al nivel de las potencias mundiales.

TE RECOMENDAMOS VIDEO: Realizan emotivo homenaje para Ayrton Senna en el GP de Brasil

¿Por qué decides estudiar la carrera en nutrición?

— Decido estudiar nutrición porque va muy de la mano con el deporte, te complementa demasiado, y ahorita la nutrición deportiva es mi mayor motivación.

¿Cómo te preparas para afrontar el reto de Tokio 2020?

— Mi preparación ya empezó, llevo varios días entrenando, ya que tuve un problema de salud, tuve un derrame pleural, pero ya estoy bien. Mi entrenamiento será hasta finales de diciembre que es una etapa general y después tendré una etapa competitiva, para entrar a las competencias y clasificar a Juegos Olímpicos.

¿Cuáles son las principales competencias dónde puede participar México en salto con pértiga?

— Hace dos años hubo Juegos Centroamericanos, este año hubo Panamericanos, vienen los Olímpicos, tenemos olimpiadas nacionales, universiadas.

¿Cómo consideras la situación actual del deporte mexicano?

— Ha evolucionado, antes no nos gustaba hacer deporte y ahora, tal vez por moda, la gente se preocupa más por su salud, ya nos movemos más, ya nos interesa nuestra salud y eso está súper bien para tener una vida mucho mejor.

¿Cuáles son los siguientes objetivos como deportista y persona?

— Primero es seguir entrenando para competir, aunque aún no decido si de forma oficial o como hobbie, recuperar mi forma física y de forma personal, pues tener mi consultorio y dedicarme de lleno a mi carrera.

¿Cómo logras complementar el deporte con la vida escolar?

— Para mí fue muy difícil, ya que los entrenamientos abarcan muchas horas del día, pero lo importante es la organización que uno tenga. Una de las cosas más complicadas es cuando tienes que salir a competir y las universidades no entienden esa parte y quieren que seas solamente estudiante, eso lo hace un poco difícil pero no es imposible, pero logré complementar ambas cosas.

Como mujer y deportista, ¿qué opinión te deja los hechos violentos que ha vivido el país actualmente?

— Es una situación complicada de explicar, a veces como deportista no te das cuenta de lo que está pasando, pero la familia a veces te cuenta y eso te pone triste e intranquila porque no sabes si tus conocidos están bien. Personalmente no me ha tocado una situación así, pero yo siento que a las personas les falta humanidad para poder respetarse.