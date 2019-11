Omar Bravo: “Vergara ya es leyenda”

Juntos vivieron buenas y malas. Omar Bravo conoce perfectamente a Jorge Vergara. Por eso, la muerte de quien fuera dueño de Chivas causó profundo dolor al máximo anotador en la historia del club. Pero ahora, el atacante asegura que el dirigente trascendió a otro nivel, donde se encuentran las leyendas que viven por siempre.

“¿Qué te puedo decir? Ya es una leyenda para mí, escuchaba por ahí que las grandes personas no mueren sino que se convierten en leyendas. Para mí, él ya entró en ese rubro porque dejó huella en muchos corazones, en muchas personas, en su empresa, en jugadores que han tenido la oportunidad de trabajar en su grupo. Es así para el futbol mexicano y sobre todo para el Guadalajara específicamente”, explicó Bravo.

“No tengo más que agradecimiento por todo lo vivido, por todas las experiencias, por las bromas, por los regaños, por tantas cosas que compartimos juntos. No nos quedamos nada, quizá la única asignatura que quedó pendiente en nuestro grupo de trabajo fue ganar la Copa Libertadores y nada más. Pocas veces lo vi llorar y una de esas fue cuando perdimos con Internacional”, agregó el ex jugador de Chivas.

“Siempre trataba de dignificar su slogan de gente que cuida a la gente. Personalmente, me apoyó en varias ocasiones, pero dentro de la felicidad y la euforia, qué te puedo decir, estuvimos abrazados tantas veces, pero por supuesto que la de 2006 en un restaurante aquí, nos fuimos hasta que rueden las calacas, como dicen. Lo disfrutamos al máximo, pocas veces lo había visto así. Habíamos perdido la final con Pumas, con esos sinsabores teníamos la espinita clavada y se logró en el 2006”, recordó Omar Bravo.

Le agradece, sobre todo, que no guardara rencores cuando decidió salir por primera vez de Chivas. Se fue como futbolista libre, al concluir su contrato, para cumplir el sueño de jugar en Europa. Aunque Jorge Vergara dejó de ganar dinero al irse gratis su entonces referente, todavía pudo volver dos veces más al Rebaño Sagrado.

“Vivimos un montón de situaciones, de este lado hay muchas que me voy a quedar en la intimidad, por supuesto, tantas la verdad, fueron tres etapas en Chivas. Fui un privilegiado, siempre lo manifesté, por estar en el equipo, porque más allá de las situaciones que tanto él como yo entendemos que tiene esta industria del futbol, que a veces te vas como jugador libre y aún así regresé un par de veces más. Nunca se tomó nada personal, me apoyó infinidad de ocasiones en temas personales también. Siempre le agradecí y que diga ahora yo algunas cosas no es nada que cambie lo que yo le había dicho personalmente”, sentenció.

Finalmente, Omar Bravo aseguró que Chivas se queda en buenas manos. “Por supuesto, mira cómo era Jorge tan sabio que ha dejado todo su legado en Amaury, que tiene hambre. Está preparado, más de lo que muchos creen y tiene la ilusión de acrecentar su legado o de superarlo. Seguramente dará de qué hablar, más que su papá”, concluyó.