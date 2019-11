'Chofis' López veía a Jorge Vergara como un papá

El luto que ha dejado en Chivas la muerte de Jorge Vergara se ve reflejado en el moño negra que cuelga a la entrada de La Gigantera, donde se forman los futuros talentos del equipo. En Verde Valle, sede del plantel de Primera División, el entrenamiento de este lunes no tiene la alegría que se veía la semana pasada. El fallecimiento del dueño es un golpe importante.

Durante 17 años, Vergara fue propietario del Club Deportivo Guadalajara. En ese tiempo, dejó huella entre los jugadores y el actual plantel no es la excepción. Inclusive, hay quienes veían en el empresario a un segundo padre. Es el caso de Javier Eduardo López, quien lamenta su muerte, ocurrida el viernes pasado en Nueva York y le recuerda con cariño.

“La verdad que es una noticia muy fea para nosotros, más para su familia, pero nosotros también lo veíamos como un papá a pesar de que no estaba con nosotros, pero siempre estaba al tanto de nosotros. Siempre preguntaba, nos hacía incluso en las concentraciones videollamadas, en la cena nos hablaba”, explicó el futbolista de Chivas.

El primer recuerdo de Jorge Vergara que le viene a la mente, tiene que ver con el día en que Javier Eduardo López saltó a la fama. Chivas derrotó como visitante al Monterrey, torneos atrás y “Chofis” marcó un doblete que acaparó las miradas de todos. Después de ese encuentro, ocurrió algo que el jugador tiene muy presente.

“En lo personal, me acuerdo mucho y nunca se me va olvidar el partido que jugué contra Monterrey, que meto dos goles, él me habló a mí, le habló a toda mi familia, le habló a mi mamá, que esta a a la disposición de ellos, que lo que se les ofrezca con mucho gusto. Esa es una de las cosas que nunca se me va a olvidar, desde ahí llegué a cruzar dos o tres palabras con él”, relató el jugador rojiblanco.

Al Rebaño Sagrado ahora sólo le queda trabajar para salir de la crisis en la que se encuentra. La mejor forma de honrar la memoria de Jorge Vergara, asegura “Chofis” López, es en la cancha. Por eso, le quiere dedicar una victoria el próximo sábado, frente al Veracruz. “Es una persona muy importante para nosotros. Obviamente cuando recibimos la noticia sí nos dio tristeza, la verdad. El fin de semana hay que darle un orgullo a él”, finalizó.