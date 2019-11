El cielo y el infierno de la Semana 11 de la NFL

View this post on Instagram

CIELO/INFIERNO SEMANA 1️⃣1️⃣ con lo MEJOR y lo PEOR que se vivió en la #NFL100 por @GuruArdura. 😇☁ Dak Prescott, entre TD's y dólares 😈🔥 Myles Garrett perdió la cabeza #nfl #nfl100 #football #sport #deporte #semana11 #futbolamericano