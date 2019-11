'Es grandioso jugar en México': Patrick Mahomes

El quarterback de Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes, fue el jugador que se robó los reflectores durante el Monday Night Football, donde vencieron 24-17 a Los Angeles Chargers, en el duelo que se llevó a cabo en el Estadio Azteca, recinto en donde fue importante ganar para el MVP.

"Conocía la historia del estadio, nos mostraron videos y sabíamos lo que significaba jugar aquí, quienes lo habían hecho, así que es importante para mí ser parte de esto", mencionó Mahomes al término del partido.

Asimismo agradeció a toda la gente que los apoyo, pues reconoce que su aliento fue vital para el importante triunfo que consiguieron. "Es grandioso jugar en México, porque escuchar a la gente y ver cómo disfrutan el futbol americano fue espectacular".

Patrick Mahomes tuvo un juego discreto en el triunfo de su equipo; sin embargo, descartó que haya sido a causa de la altura de la Ciudad de México. "La altura no me afectó demasiado, me cansé porque corrí más de lo que acostumbro y al final estaba cansado".

