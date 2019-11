Jugadora de Chivas explica el infierno que vivió tras declararse gay

Janelly Farías, jugadora de Chivas tuvo que atravesar un proceso muy complicado fuera de la cancha, pues explicó las dificultades que ha vivido tras confesar que es homosexual.

En entrevista para TUDN la futbolista habló sobre los problemas en casa cuando se declaró gay, ya que perdió el gusto por el futbol, dejó de ser llamada a la Selección mexicana y tuvo que acercase a sus padres para pedirles que respetaran su orientación.

"Lo más difícil para mí fue el rechazo de mis papás cuando se dieron cuenta que yo tenía novia. El rechazo fue muy fuerte y dejé de jugar, pensé que había perdido la pasión y el amor por el futbol. Recuerdo que le dije a mi mamá, entre lágrimas y dolor, necesito que me ames, sigo siendo la misma, soy tu hija, soy mujer y lloró y me dijo 'tienes razón, perdóname', pero con mi papá fue más difícil porque me dijo cosas que me rompieron el corazón, pero me pidió perdón", comentó.

Farías indicó que su familia cuestionó su vida personal, pero ella se encargó de explicarles la situación para recuperar su vida como era antes de declararse homosexual: "El rechazó fue muy fuerte, 'tú no pudes ser así', 'las mujeres tienen que estar con un hombre' y ya no me convocaron a Selección porque perdí el ritmo en mi equipo, dejé de jugar, yo tomé esa decisión porque no estaba bien.