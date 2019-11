La vendedora de sopas que se hizo famosa en el Estadio Azteca

La noche del lunes la NFL convirtió el Estadio Azteca en una fiesta con el partido entre los Chiefs y los Chargers, dentro de la Semana 11, pero también la diversión se trasladó a las gradas, donde la prensa extranjera mostró su sorpresa por la comida que se vendió al interior del inmueble capitalino.

AFICONADOS SUFREN ASALTO MASIVO AFUERA DEL ESTADIO AZTECA EN LA NFL

Y es que para los mexicanos, cualquier alimento que se vende en el Estadio Azteca parece muy normal, sin embargo, no todos lo consideran así, como ocurrió con un periodista estadounidense, quien tomó la imagen de una vendedora de sopas con gran sorpresa.

¿Tienen un vendedor que los tiene ahí en la Ciudad de México?, publicó el reportero, generando una serie de tuits graciosos en alusión a la vendedora de sopas.

ACEPTA AZCÁRRAGA LLAMADA DE ATENCIÓN PARA EL 'PIOJO' HERRERA

Wait, they have a vendor selling these down there in Mexico City? pic.twitter.com/XTNCzmw7wu

— Matt Harmon (@MattHarmon_BYB) November 19, 2019