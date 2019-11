El Cuervo ya quiere volver a la lucha libre, un año del 'ladrillazo' en la cabeza

Uno de los momentos más lamentables en la época moderna de la lucha libre mexicana estuvo a punto de cobrar la vida del luchador el Cuervo, hace un año. Fue el 19 de noviembre del 2018, en la Arena López Mateos de Tlalnepantla, municipio del Estado de México, cuando su rival, el Ángel o Demonio lo atacó con un tabique poniendo en riesgo su vida.

VIDEO: CUERVO RECIBE TREMENDO LADRI.LO EN LA CABEZA QUE LO DEJA INCONSCIENTE

Todo quedó en un castigo poco ejemplar, de apenas unos meses fuera de los cuadriláteros. El Ángel o Demonio sigue en activo y su "víctima", con la esperanza de volver a luchar.

"Un día como hoy. Exactamente un año atrás estuve al borde de la muerte. Una horrible noticia que viajó por todo el mundo mientras aún despertaba de una peligrosa operación de emergencia. Aún hay cosas que no recuerdo, tengo que verlas en video. Como por ejemplo, el impacto del golpe y todo lo que sucede luego del mismo me llena de mucha ansiedad", compartió el esteta.

Sabe que lo intervinieron en tres ocasiones con reanimación cardiopulmonar hasta lograr estabilizarlo, "pero despertar aturdido sin saber qué ocurrió y sólo escuchar 'tuviste un accidente', algo que era totalmente falso porque que atentaron contra mi vida. Es algo que todavía me desconcierta".

No ha sido un proceso sencillo, "he pasado por situaciones horribles, las cuales he mantenido y mantendré en privado. Físicamente el golpe afectó solo los nervios de mi ojo derecho, aunque mental y emocionalmente destruyó mucho".

Tras un año de inactividad, aún hay mucho por corregir, "vienen ataques de pánico, depresión y ansiedad. He hablado poco de lo sucedido antes y después del atentado".

Los especialistas pronosticaron que su recuperación tardaría, "pero ya que me dieron el alta, libre de cualquier peligro, quiero decir que voy a regresar a este deporte que tanto me apasiona, ya mi equipo de trabajo está haciendo lo propio. Sé que muchos se preocupan y se preocuparán por mi salud, pero quiero que sepan que me siento bien físicamente para renacer, sé que me debo de cuidar más en todos los aspectos porque tuve una segunda oportunidad de vida".