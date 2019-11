Futbolista mexicano pide ayuda para pagar operación de su hijo

View this post on Instagram

Familia, amigos, hermanos y compañeros de profesión. Quiero comentarles que mi hijo Ulises Jadai de 7 años de edad, sufrió un accidente grave cortándose la pantorrilla con un cristal que lo condujo a una operación de alto riesgo, la cual no puedo subsanar económicamente, es por eso que la familia Briceño Torres les pide su colaboración y ayuda económica, para poder cubrir los gastos médicos. Agradecería de todo corazón su granito de arena. Dios los bendiga. Les dejo mi número de cuenta: ANDREA VANESSA TORRES GONZÁLEZ (mi esposa) 4152-3135-9552-2736 BBVA Mi número de cel: 9993-90-74-07 WhatsApp: 9992-97-73-59 #Hoypormimañanaporti #Todosporbombita