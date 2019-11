Aficionado que ganó la lotería compra su club favorito

Colin Weir, ganador de la lotería EuroMillones en 2011, pudo cumplir uno de sus sueños y comprar su propio equipo de futbol, el Partick Thistle FC de la liga escocesa.

Weir, junto a su esposa, ganaron un premio equivalente a 208 millones de dólares, mismos que fueron gastando en proyectos de todo tipo, incluidas iniciativas solidarias y caritativas.

Pero tras su divorcio, en septiembre de este año, Colin Weir decidió enfocar parte de su ganancia para adquirir el 55 por ciento del Partick Thistle FC de la liga de Escocia, equipo del que ha sido fanático de toda la vida, y aunque no se han dado cifras oficiales de la transacción, se sabe que ha invertido alrededor de 3.2 millones de euros en el club lo que provocó que los fanáticos pusieran su nombre en una sección del estadio. Su plan original era financiar el equipo, pero tras la noticia de que un consorcio chino-estadounidense que ya es propietario del Barnsley, del Championship (segunda categoría) de Inglaterra quería adquirir el club, y al existir una posibilidad de que la entidad escocesa se transformara en una especie de filial, Weir tomó la decisión de la compra.

"COLIN WEIR ADQUIERE ACCIÓN PRINCIPAL EN EL CLUB Y COMPRA TERRENO EN FIRHILL: La propiedad de los fanáticos se acercó un paso más para Partick Thistle con la venta de acciones del Club por parte de su grupo mayoritario a Three Black Cats Ltd (TBC). En una transacción asociada, también se vendió sus acciones en terrenos en el terreno del Club a TBC, que es propiedad del fanático de Jags y a Colin Weir, señaló el club mediante un comunicado.

El afortunado multimillonario ha acordado que “ a más tardar el 30 de marzo de 2020” tiene intención de donar la titularidad del club a una agrupación de hinchas que ya se está formando, bajo el nombre Thistle For Ever.

“Los aficionados no tendrán que pagar ni un penique, hago esto para que la propiedad de los fans tenga el mejor arranque posible”, ha dicho en declaraciones recogidas por la BBC.

En esta agrupación, además de Weir, forman parte empresarios, economistas y hasta periodistas que han sido fiel al club desde hace décadas, y en la que nadie ocupará el puesto fijo de presidente: se irá rotando en cada reunión.

El objetivo de esta dirigencia provisional es manejar el mercado de fichajes de enero y dar “estabilidad” al club, además de diseñar el nuevo modelo de gestión que llevará a cabo Thistle for Ever.

El Thistle se sumará así a la lista de clubes escoceses dirigidos por los aficionados. Otros equipos con un modelo similar son el Heart of Midlothian y el Hibernian (los dos clubes más importantes de Edimburgo), el Dundee United (finalista de competiciones europeas en los ‘80) o el Motherwell, cuyo sistema de funcionamiento se pretende imitar.

El Partick Thistle está considerado el tercer club más importante de la ciudad de Glasgow, tras los gigantes Celtic y Rangers, aunque nunca ha conseguido el título de liga.

Buzzing to get a goal and 2 assists today. Semi final here we come😍 @PartickThistle pic.twitter.com/YvAl1RqGYP

— Reece Cole (@reececole32) November 16, 2019