VIDEO: Alfredo Adame confiesa que ya no quiere pelear con Carlos Trejo

La pelea de artes marciales mixtas entre Alfredo Adame y Carlos Trejo tendrá que esperar o de plano quedarse como un posible combate, ya que el conductor y actor reveló que en este momento de su vida ya no quiere tener pleitos con nadie.

Luego de que el combate entre ambos famosos se pactó para agosto de este año, un golpe de Trejo sobre la ceja de Adame en la conferencia de prensa previa, provocó que se pospusiera la pelea, sin embargo a más de tres meses de la fecha acordada, ya no han habido detalles, e incluso todo indica que este pleito no se resolverá sobre el encordado.

En entrevista para el programa Sale el Sol, Adame reconoció que ya no le interesan los eventos que no incluyan dinero, por lo que dejó entrever que dicho combate quedaría descartado, aunque tampoco explicó si esto será definitivo.

"Ya me apacigüe ya no quiero pleito con nadie, me encanta el pleito y me encanta exhibir gente; pero ya está bien, lo que no deje dinero ya no lo voy a hacer", indicó.

