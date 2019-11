Jorge Vergara le salvó la vida al padre del 'Chapo' Sánchez

Una historia digna de conocerse ve al fin la luz. Durante años, se mantuvo sólo entre las familias Vergara y Sánchez. Hoy, tras el fallecimiento del dueño de Chivas, uno de sus protagonistas decidió revelarla. Tiempo atrás, el empresario le salvó la vida al padre del “Chapo”, lateral derecho del Guadalajara, pues le pagó una operación a corazón abierto.

POR FELICITAR A MORELIA, ARSENAL DE INGLATERRA SUFRE ÉPICO TROLLEO

“Tengo una historia muy padre, por ahí en el 2010, 2011 cuando recién debutaba obviamente mis ingresos no eran tan buenos, eran bajos y mi papá estaba enfermo. Sufría del corazón, lo traje acá a que le hiciera una revisión, el doctor me dijo que tenía que operarse de inmediato si no podía darle un infarto fulminante y no más”, relató Jesús “Chapo” Sánchez.

“Yo con pocos recursos, me sentía desesperado y lo único que hice fue acudir a Jorge Vergara y pedirle su apoyo. Él sin pensarlo dos veces me dijo que con toda la confianza, que él para eso estaba y me ayudó. Son cosas que se quedan en mi corazón y que siempre le voy a estar agradecido”, agregó el futbolista.

El “Chapo” confiesa que desde ese momento, Jorge Vergara tiene un lugar especial en su vida. “Para mí significa bastante, desde que tuve la oportunidad de estar en Chivas, obviamente más en el primer equipo, siempre se mostró con mucho apoyo, con mucho liderazgo y obviamente me mostró esa parte humana, que como bien dices no cualquier patrón lo hace. Toda mi familia y obviamente mi padre siempre van a estar agradecidos con la familia Vergara”, señaló.

“Lo único que me corresponde y que puedo hacer es matarme todos los días por esta institución, por el nombre de Jorge y dar lo mejor de mí dentro de esta institución. Sí ocupa un lugar muy especial dentro de mi corazón, Jorge, por eso. Siempre será muy grato su recuerdo dentro de mi familia y obviamente de mi parte”, sentenció.

Una cirugía a corazón abierto ronda los 600 mil pesos de costo e incluso puede ser superior. Pero más allá del dinero, “Chapo” agradece el gesto. “Decir números, eso sobra. La acción es la que marca y mi papá también lo sabe. Él cuando supo la noticia se puso muy triste y por ahí también mi mamá me contó que estuvo a punto de las lágrimas. Entonces, con eso te quedas y espero que donde esté, se encuentre muy bien. Obviamente el recuerdo siempre está, es alguien que se va a quedar en mi corazón y nos puso tristes a todos”, detalló este jueves.

“Excelente ser humano”

Jorge Vergara falleció el viernes pasado, en la ciudad de Nueva York. Desde entonces, los recuerdos de sus éxitos tanto en el mundo empresarial como en el futbolístico han sido constantes. Pero Jesús Sánchez prefiere quedarse con esa parte que de él conoció: la humana.

“Como persona es un excelente ser humano, que siempre se preocupaba por ti, que trató de dar su mejor esfuerzo, que fue un visionario dentro de su entorno y que logró muchas cosas. Tuvo la capacidad y el aporte de hacer el estadio, que nadie creía, además de que potencializó a Chivas. Pero eso sale sobrando, me quedo con la parte humana, con lo que les conté ahorita. Así era él, así lo voy a recordar y que mucha gente sepa que siempre estaba al pendiente de todos nosotros”, afirmó.

Y reconoce que la muerte de Vergara fue un duro golpe para el equipo. “Fue algo impactante, no esperábamos la noticia, nadie dentro del club. Sí nos agarró de sorpresa, pero como un día me dijo mi papá: todos vamos para allá, hijo, unos antes y otros después. Ojalá que donde esté, se encuentre en paz, tranquilo y disfrutando”, concluyó el “Chapo” Sánchez.