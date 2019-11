Mourinho se hace llamar ‘el humilde’ en presentación con Tottenham

José Mourinho tuvo su primera conferencia de prensa con la camiseta de los Spurs en la que reveló, entre otras cosas, que no necesita jugadores y que no firmará ningún jugador para el Tottenham en la ventana de enero.

"El mejor regalo para mí. No necesito jugadores. Estoy contento con los que tengo. Solo necesito más tiempo con ellos. Los conozco bien por jugar contra ellos, pero nunca se sabe ellos lo suficientemente bien ".

El ex entrenador del Chelsea y Manchester United en la Premier, dijo que le gustaría ser llamado, "El Humilde": "Soy humilde, lo suficientemente humilde como para intentar analizar mi carrera, no solo el año pasado, sino todo, la evolución, los problemas y las soluciones. No culpo a nadie más".

"Fue una gran cosa. Fui muy profundo con ese análisis. Un descanso fue muy positivo para mí. Fue el primer verano que no trabajé y me sentí un poco perdido durante esa pretemporada".

Añadió: "Siempre fui humilde, a mi manera. El problema es que no entendiste eso".

El entrenador del Tottenham señaló que los cambios de timón a la mitad de una temporada no es lo mejor que le puede pasar a un equipo: "¿La dificultad del trabajo? Cada vez que un club cambia a mitad de temporada es porque la situación no es buena. No es fácil. Pero el potencial del club es grande y el potencial de los jugadores es enorme."

Aunque no había tomado un equipo a mitad de temporada, 'Mou' considera que con la base que deja Mauricio Pochettino se puede realizar un gran trabajo:

"Potencialmente tengo un gran trabajo en mis manos. Tengo que estar equilibrado. No puedo cambiar las cosas en cuatro días. No he tenido mucha experiencia en tomar equipos a mitad de temporada, creo que lo he hecho una vez antes con Oporto. Pero lo he pensado mucho y tengo que confiar en la base que ya está aquí. No se trata de mi huella digital o de mí mismo, se trata de la estabilidad para proporcionar algo de consuelo a los niños. Veamos ".

Al ser cuestionado acerca de si el resultado de la final de Champions League pudo afectar a los jugadores de los Spurs fue contundente:

"No lo sé. Nunca he perdido una final de Champions League".

Tottenham se enfrentará al West Ham este fin de semana cuando José se prepara para su primera prueba en el derbi de Londres.

