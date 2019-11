VIDEO: Marco Van Basten lanza comentario racista ‘Sieg Heil’ en una transmisión

Marco Van Basten, quien ahora se desempeña como analista de futbol en Fox Sports, tuvo que disculparse por tener un desafortunado comentario durante una entrevista al técnico alemán del conjunto holandés del Heracles, Franz Wormuth. Pues al término de la entrevista, el ex jugador holandés lanzó una broma diciendo ‘Sieg Heil’(una de las frases más características del nazismo) , lo cual causó polémica, pues en Holanda se llevaba a cabo una campaña en contra del racismo.

Dicha campaña en contra del racismo en la Eredivisie que los equipos tenían que pasar un minuto sin jugar, para posteriormente retomar las acciones del partido con total normalidad.

Durante la fecha donde el futbol de Holanda parará un minuto como protesta contra el racismo, a Marco Van Basten no se le ocurrió mejor idea que bromear diciendo en Fox Sports ''Sieg Heil', frase acuñada al fascismo.pic.twitter.com/Xewo7WJFEl — Sidorenka 🇷🇸 (@Kalasheknova) November 23, 2019

Esto hizo que durante una transmisión en vivo Van Basten tuviera que ofrecer disculpas, de igual manera que un portavoz del canal Fox Sports, quien aclaró toda la situación sucedida al término del duelo entre Heracles y Ajax.

“Dije algo que no era más tarde le dio la vuelta al mundo, no era la intención sorprender así a la gente, mi intención no era esa”, explicó Van Basten.

“El comentario fue inapropiado. Eso es lo que Marco piensa y lo que nosotros como canal también pensamos, Marco acaba de ofrecer sus sinceras disculpas en vivo en el canal”, explicó el portavoz de quien no se reveló el nombre.

