'Canelo' se enfrentó con Faitelson: 'Me molesta que me digas mamón'

Saúl ‘Canelo’ Álvarez fue entrevistado por el periodista de ESPN, David Faitelson con quien sostuvo una acalorada discusión Twitter hace algunas semanas, por lo que el boxeador le dijo de frente: ’Has dicho que soy mamón”.

El pugilista indicó que se considera serio, pero no ‘mamón’ por lo que los calificativos del comentarista no son acertados: “Soy serio, no soy mamón. No me voy a poner a hacerte fiesta, así soy. Pero tú ve a la calle, a donde tu quieras. Así sea serio o mamón, me paro para fotos y autógrafos en todos lados”.

En este sentido, Faitelson le ofreció una disculpa esperando que la situación no haya enfadado a ‘Canelo’, sin embargo el boxeador tapatío le siguió recriminando que lo catalogue así: “Te quiero ofrecer una disculpa, fue un comentario desafortunado. Espero que si te dije mamón no te enojes”

“Sí me enojo porque tú no me conoces, no soy mamón. Tú lo dices desde afuera”, añadió Álvarez, quien más tarde señaló que entiende las criticas hacia su labor como boxeador, pero no acepta que hablen de su persona sin conocerlo.