Jugador de hockey sufre escalofriante lesión y recibe más de 40 puntos

La vida de cualquier deportista se pone en riesgo cada que practican su disciplina, y no es para menos, pues a pesar de que cuentan con una amplia preparación, no están exentos de accidentes, tal como le sucedió a Samuel Ward, un jugador de hockey que sufrió una escalofriante lesión durante un partido, que lo llevó a recibir más de 40 puntos en la cabeza.

El juvenil fue parte del choque preolímpico entre Gran Bretaña y Malasia, y fue ahí donde sufrió un grave accidente, que lo llevó directo al hospital, donde inmediatamente le atendieron. Ward entró al quirófano , y por fortuna las operaciones fueron exitosas.

El inglés sufrió la pérdida de su ojo izquierdo, la cual espera recuperar al paso del tiempo. Además de tener una cicatriz de oreja a oreja, la cual necesitó más de 40 puntos de sutura. Pese a ello, el deportista confía en que una vez que pase la rehabilitación, pueda volver a jugar.

"Puedo recuperar algo de vista, pero este no será un proceso rápido, y solo el tiempo dirá si es suficiente para volver a jugar hockey. Es una píldora difícil de tragar pero, como la gente sabe, no soy de los que se rinden fácilmente y haré todo lo posible para estar disponible para la Selección de Tokio", mencionó para Gran Bretaña Hockey.

Samuel Ward publicó una serie de fotografías, donde muestra la lesión en su cabeza y ojo, misma que ha tenido miles de reacciones, donde le desean una pronta recuperación.

New cheek – completed it ✅ Could not thank Royal London hospital and how good our NHS service is. Now just to wait for the return of my vision. @gbhockey @nottssport @grayshockey @ogs_hockey pic.twitter.com/Tucz4Eodx1

— Sam Ward (@Samuel_Ward13) November 14, 2019