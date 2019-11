VIDEO: El golazo de Paulo Dybala ante el Atlético de Madrid

No existe duda de que Maurizio Sarri ha recuperado la mejor versión de Paulo Dybala, o al menos le ha dado el voto de confianza para desarrollarse dentro del terreno de juego, una muestra de ello fue el golazo que anotó en la Champions League ante el Atlético de Madrid.

La Joya cobró un tiro libre cerca de la línea de fondo, y con un potente disparo, envió el esférico al fondo de la red que protegía Jan Oblak, dejando una anotación para enmarcar, y misma que se dio minutos antes del término del primer tiempo, por lo que le dio la ventaja momentánea al equipo de Turín.

This angle of Paulo Dybala's unreal free-kick against Jan Oblak is insane.

Just can't stop watching this. Beautiful! 💥

pic.twitter.com/mmIPrGyqQo

— Goal HQ (@goalhq_) November 26, 2019