'Moreno fue desleal, le dije que no lo quería en mi staff': Luis Enrique

El técnico de España Luis Enrique aseguró el miércoles que su asistente Robert Moreno fue desleal al no querer que él retomase la dirección del seleccionado hasta después de la Eurocopa de 2020.

ZLATAN IBRAHIMOVIC YA TIENE NUEVO EQUIPO

Moreno quedó como técnico interino de la Roja en junio, cuando Luis Enrique se apartó para estar con su hija de 9 años, que padecía de cáncer. La niña murió en agosto.

Luis Enrique volvió a tomar las riendas este mes, poco después que la selección — dirigida por Moreno — se aseguró el pase a la Eurocopa.

Durante una reunión en la casa de Luis Enrique en septiembre, Moreno dijo que quería seguir dirigiendo el equipo.

“Percibo que quiere hacer la Eurocopa, y que después, si yo quiero, volverá a ser mi segundo. Entiendo que le haga ilusión, que es la oportunidad de su vida, ha trabajado mucho. Pero para mí es desleal, yo no lo haría y no quiero a nadie con esas características en mi staff. La ambición desmedida no es una virtud, sino un gran defecto”.

Luis Enrique dijo que ya esperaba que Moreno tratara de quedarse en el puesto porque estaba actuando de forma diferente recientemente. Dijo que la reunión en su casa fue la primera vez que los dos se hablaron en meses.

Lo que le contesto es que no lo quiero en mi staff. Que estoy fuerte. Que quiero volver a trabajar. No sé cuándo lo haré, pero le digo que tengo ganas, que voy a volver al futbol”, dijo Luis Enrique, cuyo contrato con la federación española vence hasta después de la Copa del Mundo de 2022.

Tras ser reemplazado, Moreno dijo que fue una situación incómoda. En una declaración previa, Moreno dijo que siempre ha sido un hombre de palabra y que no interferiría si Luis Enrique quería regresar.

Luis Enrique elogió el trabajo de Moreno como técnico y dijo que estaba complacido con el nivel de la selección. España finalizó primera en su grupo de las eliminatorias para la Euro 2020.

“La selección no va a cambiar, aunque las listas tendrán mi matiz distinto a los del anterior seleccionador”, dijo.

El extécnico del Barcelona dijo que era muy especial regresar a la selección.

“Es un día muy especial para mí y mi familia, porque vuelvo a casa, a la selección y a terminar un proyecto que inicié en su momento”, señaló.

Dijo que estaba deseoso de volver a trabajar lo más pronto posible para que le ayude a él — y a su familia — a recuperarse de la muerte de su hija.