“Chivas es un equipo grande, todo mundo lo ve”: Antuna

La felicidad es evidente en las palabras de Uriel Antuna, primer refuerzo de Chivas de cara al Torneo Clausura 2020. Se trata de una “bomba” por parte de la directiva del Guadalajara, que ha invertido 12 millones de dólares en contratarlo. Ahora, el jugador se entusiasma con el reto, pues asegura que jugará para un equipo grande.

“Chivas es un equipo grande, que todo mundo lo ve, de los más queridos. Claro, un equipo con puros mexicanos yo me sentiré como estar en Selección porque hay muchísima calidad, muchos jóvenes. Son puros mexicanos y me siento como si estuviera en Selección también. Es un equipo muy grande y me siento orgulloso de estar aquí con puros mexicanos”, explicó Uriel Antuna.

“Los retos que me he puesto siempre son grandes, son altos y no me gustan las cosas fáciles. Me gusta luchar por lo que quiero y por cosas grandes, no me conformo con nada. Eso fue lo que más me motivó, el regresar a Chivas donde tiene que estar, pelear por ese título y mantenerse ahí. Eso es lo que más me gustó y es por lo que vamos a luchar. Mi forma de agradecer es esa, sudar la camiseta, entregarme, esforzarme diariamente, cuidarme, eso es lo que le voy a ofrecer a Chivas”, añadió.

En sus primeras palabras como rojiblanco, se mostró feliz. “Contento de estar aquí en uno de los equipos más grandes del futbol mexicano, contentísimo. Me siento ahora mayormente preparado, seguro, con confianza. Ahora que estuve en Selección y con mi equipo, tengo más confianza y me siento maduro de estar agarrando mi mejor nivel”, señaló.

“Siempre el compromiso de entregarme siempre, estar concentrado toda la temporada, ser constante, no darme por vencido y ayudar al equipo como se pueda. Será siempre un orgullo y es una forma de agradecimiento al club el darlo todo con la playera que esté jugando”, agregó el refuerzo rojiblanco.

Chivas tuvo que desembolsar 12 millones de dólares para convencer a Manchester City y Santos Laguna, que eran propietarios del 50 por ciento de su pase. El cuadro inglés lo tuvo a préstamo un año en Holanda y uno más en Estados Unidos. El joven de 22 años asegura que volver a México no significa dar un paso atrás.

“Para nada es un retroceso, para mí es un plus, es un reto grande para seguir trascendiendo como futbolista, seguir creciendo y seguir llamando la atención de la Selección Mexicana. He probado diferentes ligas y la verdad que no es tanta la diferencia, sino el estilo de juego, la manera en que se juega, los entrenadores, el tipo de balón, el clima, la cancha, prácticamente no hay mucha diferencia, nada más el escenario que se te presenta”, detalló.

“Pienso que el futbol mexicano tiene mucho nivel para competirle a cualquiera, inclusive en Europa. Muchos dicen que está por debajo, pero siento que está creciendo muchísimo la Liga MX como para pelearle a cualquier club”, finalizó Uriel Antuna, primer refuerzo de Chivas.