VIDEO: 'Ricardo Peláez no gana títulos ni partidos', afirmó Herrera

Hace un par de días se dio la llegada de Ricardo Peláez a las Chivas con la promesa de convertir al club tapatío en ganador, nuevamente, tras sumar cinco torneos sin liguilla, pero el estratega del América, Ricardo Peláez concedió una entrevista a Telemundo argumentando que la imagen del director deportivo del rebaño ‘está sobrevalorada’.

URIEL ANTUNA YA ES OFICIALMENTE JUGADOR DE LAS CHIVAS

El ‘Piojo’ indicó que Peláez no juega y por ello le restó méritos a su trabajo, recordando que con Cruz Azul se gastó 120 millones de dólares y no lograron el tan anhelo título.

“Me parece que está brincando de su chamba, porque sale de un trabajo y lo buscan para otro. Yo siempre se lo diré, Ricardo no gana títulos, no gana partidos, no hace que sus instituciones ganen. Es un extraordinario director deportivo que apoya a los técnicos para conseguir los equipos que quieren, pero en Cruz Azul se gastó 120 millones de dólares y desafortunadamente no lograron el título de Liga”, comentó el timonel de las Águilas.

Herrera insistió en que la labor de Peláez simplemente es motivacional: “La imagen de Ricardo, sin ninguna duda (está sobrevalorada). Después los medios y la gente dicen: ‘Ya llegó Pelaez, vamos a ganar', pero él no trabaja en la cancha, solo consigue exigirle al entrenador y jugador que den su máximo esfuerzo, después que estén convencidos de ese logro”.

Peleadora de MMA es golpeada brutalmente por su pareja Cindy Dandois contó el lamentable acontecimiento por el que atravesó, el cual la llevó directo al hospital