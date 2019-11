VIDEO: Ex peleadora de la UFC le rompe el brazo a su rival en pelea de Jiu Jitsu

Pearl González, peleadora estadounidense que formó parte del UFC hasta 2017 y posteriormente decidió dar un paso al costado para dedicarse de manera independiente al mundo de las artes marciales mixtas, le ocasionó el pasado fin de semana a Lilian Borja, su oponente del pasado fin de semana, una de las lesiones más dolorosas tras romperle el brazo.

Te puede interesar: Jugadora de Chivas es discriminada en el transporte público por su uniforme

Esto sucedió en Monterrey, ciudad que fue sede del evento de Combat Jiu Jitsu, organizado por la Invicta FC, el cual permite algunas reglas que en el caso del UFC están prohibidas, hecho que ocasionó la dolorosa lesión de Borja.

I'm in the MOOD for COMBAT JIU-JITSU and PEARL GONZALEZ is throwing ABSOLUTE 💣'S. THREAD of some of the ACTION. CONTEST coming SOON. JIU-JITSU, BITCHES 🥋 pic.twitter.com/aKdBTfUk2W

— Brad Johnson (@bradjohnson_mma) November 27, 2019