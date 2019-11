Mariana la ‘Barby’ Juárez, la boxeadora que rompió con los estereotipos

View this post on Instagram

Sé valiente y no tengas temor de saber que, incluso si tomaste una mala decisión, fue por una buena razón. – Adele #BarbyJuarez #WorldChampWBC #Nike #VamosPorMas #NoMeDetengo🔜🔝 #Believe #DreamsComeTrue #Mateo6:33 #Romanos8:37 #ConDiosTodoSinElNada #Metas #EmprendiendoHistorias #SportNutricion #deporte