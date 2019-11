Piloto de F2 revive trágico accidente en Bélgica: “Perdí seis centimetros de hueso en la pierna”

El pasado mes de agosto un trágico accidente en la F2 en el circuito de Spa-Francorchamps en Bélgica terminó con la vida del piloto francés Anthoine Hubert, esto tras un terrible choque en el que también estuvo involucrado el ecuatoriano Juan Manuel Correa, quien a pesar de la gravedad del accidente, logró sobrevivir y que ahora, tres meses después habló de lo sucedido en el circuito.

Con tal solo 20 años de edad, la vida de Juan Manuel Correa ha cambiado por completo. Pues el joven piloto reveló en entrevista para Mundo Sport que es consciente que tras el accidente, es posible que nunca pueda volver a recuperar la vida que tenía antes, pero hará hasta lo imposible con el objetivo de recuperarse y volver a las pistas.

“Perdí seis centimetros de hueso en la parte baja de la tibia derecha. Está creciendo de nuevo con un aparato especial. por eso tengo todos los metales en mi pierna. crece un milímetro al día, básicamente me reconstruyeron la pierna derecha, la izquierda sufrió heridas mucho más leves, solo bastó una cirugía. El proceso de recuperación durará un año más con cirugías, recuperación y rehabilitación. Desgraciadamente, lo más probable es que no quede al 100% nunca. Pero voy a luchar para que quede lo suficientemente bien para pisar de nuevo un acelerador. El 23 de diciembre tengo la próxima cirugía donde el hueso llegará al pie”, explicó en entrevista para Mundo Sport.

Asimismo, en otra entrevista que el nacido en Quito concedió para CNN, revivió cómo fue el trágico accidente que acabó con la vida de Hubert y los difíciles momentos que atravesó hasta antes de ser trasladado al hospital.

“Salimos al sector más rápido, donde tienes 2 kilómetros a fondo. Subimos a la curva que se llama Eau Rouge y mientras subía vi un pedazo de otro auto que se metió abajo del mío. Frené pero tenía las llantas delanteras en el aire así que fui directo contra el otro carro. El impacto fue muy fuerte, pero estaba consciente. De hecho yo mismo me saqué los cinturones y me arrastré para salir del coche, sentí mucho dolor y le pedí a los médicos que me durmieran porque no podía soportarlo”, reveló.

Finalmente, Juan Manuel Correa reconoció que pese al largo proceso de rehabilitación que sostendrá, mantiene el sueño de correr algún día en la Fórmula 1 y agradece a la vida por volver a caminar y salir vivo de tan trágico accidente.

“Tuve que poner primero mis prioridades en orden. Primero quería vivir, luego volver a caminar y ahora comienzo a pensar en que todavía amo correr y tengo el sueño de llegar a la Fórmula 1”, sentenció.

