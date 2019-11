Se cumplen 120 años de la fundación del FC Barcelona

El 29 de noviembre de 2019 se celebran 120 años de la fundación del FC Barcelona, uno de los clubes más importantes en Europa, ganador de cinco Champions League y cuna de grandes jugadores como Xavi Hernández, Andrés Iniesta y Lionel Messi.

Dentro de la celebración el presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, glosó este viernes los 120 años de historia de entidad azulgrana, y destacó que en el día de este aniversario el conjunto catalán es "un referente en el mundo".

"En estos 120 años hemos hecho lo que queríamos: tener un club más fuerte en todo el mundo, un club que tiene un apoyo enorme y que, seguramente, hoy en día nadie tiene ninguna duda de que es el club referente en el mundo del deporte", señaló.

#Barça120

🎈 Celebrate 1⃣2⃣0⃣ years of Barça with us

👇👇👇

🎁 BARÇA MOMENTS 🎁

1 – TAP

2 – Which picture do you have?

3 – Comment and share with the hashtag #Barça120 pic.twitter.com/3QDlVKqze9

— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 29, 2019