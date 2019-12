VIDEO: Tremendo nocaut que acaba con siete años de invicto de Zolani Tete

El boxeo nos ha regalado una gran cantidad de nocauts inolvidables a lo largo de este año y este sábado en pelea pactada por el título del peso Gallo de la OMB, el sudafricano y campeón invicto Zolani Tete sufrió su primera derrota en siete años ante John Riel. Pues su última caída ocurrió en el ya lejano 2012 cuando enfrentó a al argentino Roberto Domingo Sosa, siendo el sudamericano el último verdugo del ex monarca.

Ahora, en este combate celebrado en la arena de Birmingham, Inglaterra, el filipino aprovechó su velocidad y con un tremendo izquierdazo mando a la lona para dejar aturdido a Zolani, quien a pesar de caer intentó seguir, pero posteriormente debido a sus condiciones, el juez decidió parar la pelea, otorgando así el KO técnico al retador.

John Riel Casimero stops Zolani Tete in the 3rd round to capture the WBO Bantamweight title and to become a 3 division world champion. 🇵🇭🥊 #Boxing pic.twitter.com/sAWL3AVIqv

