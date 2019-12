EN VIVO: Tigres vs América, cuartos de final vuelta

Min 56: ¡GOOOOOOOOOOOOOOL DE TIGRES! Aquino le da vida a Tigres

Min 53: Tarjeta amarilla para Aguilera

Min 50: Paul Aguilar salva en la raya al América

Tigres realizó su segundo cambio: Ingresó Quiñones en lugar de Torres Nilo

COMIENZA LA PARTE COMPLEMENTARIA EN EL UNIVERSITARIO

Terminó la primera mitad con un sorpresivo resultado

Así fue el tercer tanto del América. Con este resultado, Tigres necesita tres tantos para estar en semifinales.

📹#NoTeLoPierdas

Min 45: ¡G⚽⚽⚽L! Gran jugada de Henry Martín, Giovani Dos Santos cierra a segundo poste y pone el tercer gol para las Águilas. #Tigres 0-3 #ClubAmerica#LigaBBVAMX #SienteTuLiga ⚽ pic.twitter.com/dxDcVLZgAB — LIGA BBVA MX (@LigaBBVAMX) December 2, 2019

Min 45: ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL AMÉRICA! Giovani Dos Santos marca el tercero

Así fue el gol de Guido Rodríguez con el que América tomó ventaja en el global

Min 31: ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL AMÉRICA! Guido Rodríguez marca el segundo

Revive el gol de Federico Viñas

Min 22: ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL AMÉRICA! Federico Viñas marca el primero para las Águilas

Tras 20 minutos del partido, América busca mayores espacios, pero el orden defensivo de Tigres luce impecable hasta ahora.

Min 8: ¡Cabezazo de Henry Martín que pasa por encima del arco de Guzmán!

Min 1': Primer aviso de Tigres. Enner Valencia cruza demasiado su disparo y el América ya se salvó.

¡COMIENZA EL PARTIDO!

Los jugadores ya salen al terreno de juego

Todo listo en el volcán para el inicio de la última serie de cuartos de final

Así llegaron los visitantes al Volcán con el objetivo de remontar el marcador.

📽 | Así fue la llegada de las Águilas al Volcán 🦅🌋🦅#SOMOSAMÉR1C4 🔸️🔷️🔸️ pic.twitter.com/S5YHtVgFhM — Club América (@ClubAmerica) December 2, 2019

Ante la incertidumbre, Nahuel Guzmán pudo recuperarse de su lesión y jugará la vuelta esta noche ante América.

¡¡¡El regreso de @PatonGuzman!!! El cancerbero está de vuelta en la cabaña de #Tigres para esta VUELTA de #4tosDeFinal de la #LigaBBVAMX ⚽ #SienteTuLiga ⚽ pic.twitter.com/iUKBZvaIvv — LIGA BBVA MX (@LigaBBVAMX) December 2, 2019

Once títular América: Guillermo Ochoa, Jorge Sánchez, Emanuel Aguilera, Bruno Valdez, Paul Aguilar, Richard Sánchez, Guido Rodriguez, Andrés ibarguen, Giovani Dos Santos, Federico Viñas y Henry Martín.

¡ALINEACIONES DE LUJO! Tanto #Tigres como #ClubAmerica saltarán a la cancha del Estadio Universitario con lo mejor que tienen a su disposición; equilibrio, posesión de pelota y anotaciones, las características de ambos.#LigaBBVAMX ⚽ #SienteTuLiga pic.twitter.com/6rocVh9ed6 — LIGA BBVA MX (@LigaBBVAMX) December 2, 2019

Once títular Tigres: Nahuel Guzmán, Jorge Torres Nilo, Diego Reyes, Hugo Ayala, Luis Rodríguez, Carioca, Guido Pizarro, Javier Aquino, Jesús Dueñas, Enner Valencia y André Pierre Gignac.

¡ALINEACIONES DE LUJO! Tanto #Tigres como #ClubAmerica saltarán a la cancha del Estadio Universitario con lo mejor que tienen a su disposición; equilibrio, posesión de pelota y anotaciones, las características de ambos.#LigaBBVAMX ⚽ #SienteTuLiga pic.twitter.com/6rocVh9ed6 — LIGA BBVA MX (@LigaBBVAMX) December 2, 2019

AQUI en Publisport te llevaremos las mejores acciones de este duelo que ya se ha convertido en una de las rivalidades más populares en el balompié mexicano, y que en los últimos años se ha definido en estancias de eliminación directa.

Tigres avanzará a la ronda de semifinales si logra mantener el resultado con cualquier empate o ganando por cualquier diferencia. Por su parte, América necesita ganar por una diferencia de dos goles para estar entre los cuatro mejores equipos del torneo.

Para este duelo, América llega con la baja sensible de Nicolás Castillo, quien no ha logrado recuperarse de la lesión muscular que lo volvió a alejar de las canchas, sin embargo, Federico Viñas es una opción para el once que presente el 'Piojo' Herrera para este enfrentamiento.

Tigres jugará con la tranquilidad de estar en casa junto a su público, pues cada que se lleva a cabo esta combinación, especialmente en Liguillas, el Volcán se transforma en una fortaleza por completo para los universitarios. Sin embargo, si hay un equipo que sabe jugar ante escenarios llenos de presión es el América de Miguel Herrera.

El partido de ida entre América y Tigres terminó con polémica, luego de que en una de las últimas acciones del encuentro, el silbante Fernando Guerrero cortara un avance prometedor por parte de la escuadra felina.

Te recomendamos