Suiza acuña monedas con el rostro de Roger Federer

El gobierno suizo producirá una moneda de plata de 20 francos con la imagen de Roger Federer.

El gobierno indicó el lunes que es la primera vez que dedica una moneda conmemorativa a una persona en vida.

Una moneda de oro de 50 francos con la imagen de Federer será acuñada el próximo año.

Las autoridades señalaron que el 20 veces campeón de Grand Slam es “probablemente el deportista individual más exitoso de Suiza, y es también el embajador perfecto para Suiza”.

Thank you Switzerland🇨🇭and Swissmint for this incredible honour and privilege. 🙏#DankeSchweiz#MerciLaSuisse#GrazieSvizzera#GraziaSvizra pic.twitter.com/gNs6qYjOh6

— Roger Federer (@rogerfederer) December 2, 2019