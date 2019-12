Aké Loba se despide del Querétaro y es opción para reforzar a Tigres

Tras dos temporadas con los Gallos Blancos del Querétaro, el delantero marfileño Aké Loba decidió culminar su ciclo con el conjunto queretano y a través de las redes sociales confirmó su salida de la institución con un emotivo mensaje de despedida para la afición.

“Siempre las etapas tienen un principio y un fin, hoy me toca decir hasta pronto a Querétaro. Quiero agradecer a todos aquellos que creyeron en mi y me hicieron sentir como en casa desde el primer día. Ha pasado un año desde que llegué a este club, me llevo valores, aprendizajes y mucha gente maravillosa. Nunca me olvidaré de ustedes. Gracias infinitas”, publicó el atacante.

Durante el año que Aké Loba jugó para los Gallos, disputó un total de 41 encuentros, en los cuales marcó 11 tantos y colaboró con 2 asistencias.

Tras la salida del marfileño de Querétaro, Tigres pretende contar con los servicios del delantero e incluso diversos reportes indican que en los próximos días estaría realizando los exámenes médicos pertinentes con la institución felina.

