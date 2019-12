Cielo/Infierno Semana 13 NFL

View this post on Instagram

CIELO/INFIERNO SEMANA 1⃣3⃣ con lo MEJOR y lo PEOR que se vivió en la NFL por @guruardura. 😇☁ Deshaun Watson hizo ver mal a los Pats. 😈🔥 La NFC East, un desastre. #nfl #nfl100 #futbolamericano #resumen #semana13 #cowboys #eagles #texans #patriots #sport #deporte