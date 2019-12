'Hamilton ya es piloto de Ferrari': Sebastian Vettel

La temporada de la Fórmula 1 llegó a su fin, por lo que algunas piezas ya comenzarán a moverse en las próximas semanas. Lewis Hamilton es el nombre que más ha sonado durante las últimas horas, luego del rumor que va en aumento, sobre una posible llegada a Ferrari, hecho del que Sebastian Vettel ya habló.

"Creo que (Hamilton) ya es piloto de Ferrari", mencionó Seb, de manera irónica ante un posible arribo del británico a la escudería italiana.

"Escuché que me retiro. No sé quién fue, pero parece que saben más que yo", añadió el piloto de Ferrari, y quien podría ser el sacrificado en caso de que Lewis Hamilton se una al team, por lo que haría equipo con Charles Leclerc.

Vettel y Hamilton | Foto tomada: Getty Images.

Te puede interesar: Muere futbolista, a cinco días de disputar la final de sus sueños

Es importante mencionar que Hamilton, seis veces campeón de la Fórmula 1, dejó en el aire su futuro, luego del Gran Premio de Abu Dabi, con el que concluyeron la temporada. "Sé que Toto Wolff (director de Mercedes) está evaluando sus opciones de futuro y solo él sabe qué es lo mejor para él".

Y es que de acuerdo a la información de La Gazzetta dello Sport, John Elkann, presidente de Ferrari, se habría reunido un par de ocasiones con Hamilton, hecho que no desmintió el británico. "No veo nada de malo en pensar el futuro", mencionó.

Lewis Hamilton | Foto tomada: Getty Images.

"Tenemos que esperar, me encanta dónde estoy y no será una decisión rápida. Creo que es inteligente y sabio para mí sentarme y pensar en lo que quiero en la última etapa de mi carrera. Quiero seguir ganando. Realmente no puedo decir lo que sucederá", puntualizó.

Lewis tiene contrato con Mercedes hasta 2020, y no se ha hablado de una renovación, además de que con los cambios que tendrá la Fórmula 1 a partir de 2021, es posible que algunos pilotos cambien de escudería, por lo que no es descabellada la idea del ver al seis veces campeón vestido de rojo.

TE RECOMENDAMOS