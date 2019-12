Andy Ruiz: 'Hice realidad mis sueños, no hay forma de dejarlos ir'

Si alguien sabe de hazañas históricas en el mundo deportivo, es Andy Ruiz, pues el pugilista mexicano le dio la vuelta al mundo el pasado 1º de junio, con su sorpresiva victoria ante Anthony Joshua en el Madison Square Garden, donde le arrebató los títulos de pesos pesados, convirtiéndose en el primer boxeador azteca en conseguirlos, por lo que buscará retenerlos este sábado en la revancha ante el británico.

A tres días del segundo episodio del combate, ambos pugilistas se vieron las caras en la última conferencia de prensa que ofrecerán previo a la ceremonia de pesaje en Arabia Saudita, donde Destroyer, salió con una vestimenta 'provocadora', pues portó el jersey de los New York Knicks, mismo que usó después de vencer a Joshua.

Andy fue breve pero conciso, pues mencionó que realizó su sueño, por lo que no piensa dejarlos escapar. "No quiero dejar ir estos hermosos cinturones. Ahora que finalmente hice realidad mis sueños, no hay forma de dejarlos ir", señaló.

Por su parte, Anthony Joshua aseguró que no fue a dar un show, sino por el triunfo. "Siempre necesitas la mentalidad de un retador. Lo dije con los cinturones alrededor de mi cintura", puntualizó.

