Juan Manuel Márquez será nuevo integrante del Salón de la Fama

El Salón Internacional de la Fama del Boxeo reveló la lista de los nuevos miembros que tendrá en 2020, en donde figura el ex pugilista mexicano y leyenda de dicha disciplina, Juan Manuel Dinamita Márquez.

Bernard Hopkins y Sugar Shane Mosley acompañarán a Márquez en la categoría masculina, mientras que en la rama femenil, inmortalizarán a Barbara Buttrick, Christy Martin y Lucía Rijker.

Class of 2020 Announced! Bernard Hopkins, @JMMarquezOf, @ShaneMosley , Christy Martin, @luciarijker, Barbara Buttrick, @loudibella, Kathy Duva, Dan Goossen, Bernard Fernandez @GeauxTigers10, Thomas Hauser, Frank Erne & Paddy Ryan honored! More info here: https://t.co/N2vCzT75um: pic.twitter.com/Vn9rVxTAv0

