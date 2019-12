VIDEO: Marion Reimers arremete contra América Sub 17 tras burla a feministas

View this post on Instagram

Ayer muchas personas vinieron a esta cuenta a tirarme comentarios amenazadores, llenos de juicio y odio por expresar mi postura. . . . Es por situaciones como esta que seguimos marchando, combatiendo la ignorancia que muchos son incapaces de combatir aún teniendo en la palma de su mano el acceso a casi toda la información disponible en el mundo. Peleando porque el día de mañana a las mujeres que los rodean, de las que tanto se llenan la boca al hablar (madres, hijas, hermanas, primas, sobrinas, etc.) NADIE les ponga una mano encima. . . . Usan el celular para desprestigiar a otras, para pedir que me echen de mi trabajo y no para investigar cuántas mujeres mueren a causa de abortos clandestinos, cuántas mujeres privilegiadas se lo practican igual en el extranjero de manera segura y cuántas niñas son víctimas de violación diariamente a manos (en su mayoría) de familiares. . . . Estas realidades desgarradoras son las que combatimos mientras a las mujeres nos siguen matando, pagando menos, desapareciendo y humillándonos. Y hay quienes siguen en su celular mentándome la madre en vez de usar google y llamándome Feminazi cuando nosotras no hemos matado a nadie, a las que matan a es a nosotras. La peor clase de Nazis de la historia, parece ser. . . . Pues uso el mote con ironía y una sonrisa en la cara. Si no les parece, no sigan mi cuenta, pero no mientan y digan que esto me incapacita para trabajar. Esto nada más me fortalece. Prefiero ser valiente a ser perfecta en su torcida mirada. . . . Gracias @foto_lobato por cautivar este momento. La playera es una colaboración de @mexicoversus con @threelphant ¡Pueden comprarla en nuestro sitio y en el de la marca!