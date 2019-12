¡Insólito! Aubameyang tuvo que ir al baño en pleno partido y nadie lo notó

El conjunto de los ‘Gunners’ cayó ante el Brighton en el Emirates Stadium, escenario que protagonizó una de las anécdotas más curiosas de la Premier League en sus 26 años de existencia. Pues el delantero del conjunto londinense tuvo que abandonar el terreno de juego en los últimos minutos del encuentro para ir al baño y posteriormente volver a la cancha en busca del empate para la escuadra de Ljunberg.

De acuerdo con diversos reportes de medios ingleses, ‘Auba’ abandonó el campo con total urgencia debido a su necesidad de ir al baño, sin embargo, nadie lo notó, ni sus compañeros, ni el árbitro ni mucho menos su entrenador, quien en su regreso al campo lo encontró en la salida de los vestuarios y causó una de las imágenes más curiosas de la jornada.

En redes sociales, algunos de los aficionados del Arsenal critican la falta de compromiso de Aubameyang con el club, esto debido al delicado momento que atraviesa el equipo en la Premier League. Motivo por el que no perdonan al gabonés a pesar de que haya sido una urgencia.

Sobre esta situación al término del partido, el técnico Fredrick Ljunberg dijo no haberse percatado pero no se mostró molesto con el goleador por abandonar el juego.

“Realmente en el momento no me di cuenta de que se había marchado. Yo solo lo vi cuando volvió al campo unos minutos después y me sorprendí. Cuando te tienes que ir… pues te tienes que ir. S te encuentras mal pues te encuentras mal, no hay mucho que hacer", afirmó el sueco.

