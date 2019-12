¡Prueba superada! Andy Ruiz y Anthony Joshua vencen la báscula

Andy Ruiz y Anthony Joshua superaron la última prueba: la báscula, previo al combate que sostendrán en Diriyah, Arabia Saudita, donde el mexicano buscará retener sus cinturones de peso completo, los cuales le arrebató al británico el pasado junio en el Madison Square Garden de New York.

Con un ambiente inmejorable, ambos pugilistas se subieron a la báscula, la cual vencieron al dar el peso indicado. The Destroyer dejó la aguja en 283.7 libras, mientras que Joshua mostró su gran estado físico al dejarla en 237.5 libras.

Andy se presentó a la ceremonia de pesaje con el típico sombrero de charro, accesorio representativo de México, pues el boxeador azteca quiere darle una nueva alegría a la afición de nuestro país, por lo que se subirá al ring con el objetivo intacto: ganar, lo cual le permitirá retener los títulos de la Asociación Mundial de Boxeo, Federación Internacional de Boxeo y Organización Mundial de Boxeo.

En el face to face, Andy y Joshua se mostraron respetuosos, pues saben que en la segunda página de este combate, todo puede suceder. Al finalizar, el mexicano le dio la mano a su rival, y este respondió satisfactoriamente, el público aplaudió el gesto y se alistarán para la revancha de este sábado, que es uno de los eventos deportivos más esperados del año.

