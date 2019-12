VIDEO: Esto sucede en FIFA 20 cuando se enfrentan 11 Cristianos ante 11 Messis

El portal Bleacher Report llevó a cabo lo que tal vez muchos han intentado hacer en el mundo de los videojuegos y es disputar una ‘cascarita’ Juventus ante Barcelona, pero con toda la plantilla repleta de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Un duelo que resultó totalmente nivelado, esto en el famoso videojuego de la plataforma de EA Sports.

En el videojuego FIFA 20, ambos jugadores son los que mejor lugar ocupan en el ranking del videojuego, sin embargo, en un enfrentamiento de 11 vs 11, sorpresivamente el equipo del argentino superó al atacante 'bianconero'.

Revive las acciones aquí.

What if a team of Leo Messis takes on a team of Cristiano Ronaldos? 👀🎮 pic.twitter.com/h3QYmxqJXm

