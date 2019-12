EN VIVO I Andy Ruiz vs Anthony Joshua, la revancha del año

Llegó el día para que el pugulista mexicano, Andy Ruiz, que busca una nueva gran victoria en su carrera. El peleador azteca buscará retener sus títulos ante un peligros rival, el británico Anthony Joshua el cual quiere demostrar que la derrota en junio pasado solo fue un desliz en su carrera.

En la ceremonia de pesaje realizada el día de ayer, ninguno de los rivales tuvo mayor complicación. Ahora todo está listo para la pelea que se realizará en Arabia Saudita.

Canelo Alvarez turns up to support Andy Ruiz 🇲🇽🤝 #RuizJoshua2 pic.twitter.com/nrH44kIur5

📍 AJ Has Arrived #RuizJoshua2 pic.twitter.com/01hpO2XMXI

🗣️ The Champ Is Here#RuizJoshua2 pic.twitter.com/MUUP0KRfiu

