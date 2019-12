“Quiero hacer la tercera pelea. Prometo retomar la mejor forma de mi carrera”: Andy Ruiz Jr

Andy Ruiz Jr sufrió uno de los descalabros más dolorosos de su carrera. Pues unos meses después de consagrarse campeón del mundo de los pesos pesados en Nueva York, el británico Anthony Joshua recuperó los cinturones de los cuales el ‘Destroyer’ mexicano despojó hace algunos meses.

Un Andy Ruiz totalmente desconocido subió este sábado al cuadrilátero y al término del combate que ganó por decisión unánime indudable el inglés Anthony Joshua, el peleador originario de Mexicali reconoció en entrevista para DAZN y para ESPN, que no se preparó de la mejor manera para este combate, pero promete hacerlo para un tercer combate.

Asimismo aseveró que espera con ansias volver a enfrentar a Joshua por tercera ocasión, pelea para la que se preparará como hasta ahora no lo ha hecho con tal de recuperar los cinturones que le pertenecieron durante estos 6 meses.

“Fue su noche, no me preparé como debía, gané mucho peso, pero queremos hacer la tercera pelea. Prometo tomar la mejor forma de mi carrera. Joshua hizo un gran trabajo. No hay excusas”, afirmó.

