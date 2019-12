VIDEO: Niño 'rompe' las redes al imitar a Roger Federer

Yunosuke es el nombre de un niño japonés de apenas 6 años de edad, que ha cautivado las redes sociales, luego de un video en donde aparece imitando a Roger Federer, el número tres del mundo -actualmente- y considerado el mejor tenista de todos los tiempos.

El video donde figura el pequeño se ha vuelto viral, y ya llegó hasta la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP), pues mediante su cuenta de Twitter, compartieron las imágenes, en donde muestran a Yunosuke con sus grandes dotes para el deporte blanco.

"No hay nada más lindo que esto. Inspirando a la próxima generación, Roger Federer", fue el mensaje que escribieron en redes sociales.

It doesn't get much cuter than this.

Still inspiring the next generation, @rogerfederer!

🎥: kosuke.o4o5 (Instagram) pic.twitter.com/3yMpqoNKyq

— ATP Tour (@atptour) December 8, 2019