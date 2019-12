Alan Pulido ya no se presentó a la pretemporada de Chivas

El Guadalajara puso fin este lunes a sus vacaciones. Comienza con los exámenes clínicos y físicos el trabajo de pretemporada rumbo al Torneo Clausura 2020 de la Liga MX. Pero no todos los futbolistas que estuvieron el semestre pasado se reportaron nuevamente. La ausencia más marcada fue la de Alan Pulido.

Después de ganar el primer título de goleo individual en su carrera, el delantero tiene un pie fuera del Rebaño Sagrado. En días pasados, el propio Pulido declaró: “Lo más seguro es que me vaya a la MLS. En Chivas siento que ya cumplí las metas que tenía y gané lo que tenía que ganar”. De inmediato, la directiva de Chivas lo colocó en calidad de transferible.

Hasta ahora, no se ha podido cerrar ninguna negociación con un club de Estados Unidos. Fuentes allegadas a la dirigencia rojiblanca aseguran que existe una propuesta, pero la cifra económica ofrecida no llena las expectativas del club. Por eso no se cerró hasta el momento su transferencia.

En los próximos días, se espera que continúe el estira y afloja. Alan Pulido tiene clara la idea de emigrar a la MLS de Estados Unidos, donde espera recibir un sueldo que en México sería imposible, pues no lo percibe ni el jugador mejor pagado de la Liga MX.

Además de Alan Pulido, otros jugadores estuvieron ausentes en el primer día de la pretemporada. Alan Cervantes no acudió a Verde Valle y se especula que sería cedido a Santos Laguna, en la operación por el “Gallito” José Juan Vázquez, quien sí se reportó a pesar de que no se había anunciado oficialmente su contratación.

Tampoco estuvieron este lunes Michael Pérez, Walter Gael Sandoval, Josecarlos Van Rankin, Guillermo Madrigal y Carlos Cisneros, quien ya trabaja con el Toluca en la pretemporada, bajo el mando del técnico José Manuel de la Torre, quien lo pidió a préstamo. Este martes, continuarán los exámenes médicos y físicos, no se descarta que alguno de los ausentes haya recibido algún permiso especial y se reporte después de sus compañeros.

