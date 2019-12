VIDEO: Maratonista, suspendido de por vida tras tocar trasero a una periodista

Un nuevo acto de acoso sexual sacudió al mundo deportivo, luego del bochornoso y lamentable momento que vivió la reportera de WSAV News 3, Alex Bozarjian, durante un enlace en vivo que realizó en el maratón de Savannah, Georgia en Estados Unidos.

Te puede interesar: Barça le abre las puertas a Pep Guardiola

Bozarjian se encontraba realizando su labor periodística, cuando a un costado de ella pasaron los corredores, ella narró lo que acontecía en el momento, y de pronto un corredor, aprovechó el momento para tocarle el trasero a la periodista, quien no dudó en demostrar su enojo hacia el sujeto.

El video no tardó en difundirse en redes sociales, las cuales identificaron al hombre, que lleva por nombre Tommy Callaway, y quien ya fue suspendido de todas las carreras y maratones de la comunidad, luego de la acción que tuvo en contra de la reportera.

Alex Bozarjian no se quedó callada, y dejó un mensaje en sus redes sociales. "Al hombre que me golpeó el trasero en la televisión en vivo esta mañana: me violó, objetó y me avergonzó. ¡Ninguna mujer debería tener que soportar esto en el trabajo o en cualquier lugar!", publicó.

To the man who smacked my butt on live TV this morning: You violated, objectified, and embarrassed me. No woman should EVER have to put up with this at work or anywhere!! Do better. https://t.co/PRLXkBY5hn

— Alex Bozarjian (@wsavalexb) December 7, 2019