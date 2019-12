Jugador del Tec de Monterrey representará a México en programa internacional de NFL

View this post on Instagram

El mejor centro que Mexico a visto nacer🇲🇽🏈, y yo tengo el privilegio de llamarlo mi hermano. Te despides como uno de los grandes dejando un legado difícil de igualar. Nunca hubo envidias entre nosotros solo el sincero deseo de ver el uno al otro triunfar, siempre fuiste y serás un ejemplo para mi. Dios te bendiga hermano