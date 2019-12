'Vivir fuera de México me aleja de polémicas con la Conade': Jonathan Paredes

El 2019, se puede evaluar como uno de los años más polémicos para el deporte mexicano, luego de las problemáticas en las que se vio envuelta la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) con sus atletas, que sufrieron gran recorte en sus becas, y en algunos casos, hasta les fue quitada, con la explicación del recorte económico que enfrentó el cambio de gobierno.

Dicho tema continúa haciendo eco; sin embargo, Jonathan Paredes, clavadista de altura, prefiere mantenerse al margen y realizar únicamente lo que le corresponde, aunque admite que el vivir fuera de México lo ha alejado de este tipo de polémicas, hecho que agradece.

¿Enfrentaste alguna polémica con Conade este año?

— No, no tuve ningún problema. Mi relación con Conade siempre ha sido muy buena, he logrado siempre cumplir mis objetivos, siempre he sido muy respetuoso. Me he atenido a las reglas que ellos imponen, a las cartas compromiso que firmamos año con año, y definitivamente el vivir fuera de México, me hace estar alejado de esas situaciones, y únicamente me dedico a entrenar y a darles resultados, que es lo que ellos quieren.

¿Cómo calificas este 2019 que está por concluir?

— Muy bueno. Fue un año bastante bueno, lleno de resultados, mi tercera medalla mundial, segundo lugar en la Serie Mundial de Red Bull, muy contento por lo obtenido.

Desde 2015 te vemos en el podio, en 2017 conquistaste el título. ¿Qué hizo falta este año para emular la corona?

— Son muchas cosas. Debe de haber muchas cosas alineadas, una buena competencia, probablemente hace falta subir más el grado de dificultad, son mil cosas. Pero creo que el deporte es así en general, te da buenos y malos años, pero seguirá siendo mi sueño reconquistar esa corona de 2017 y espero que en 2020 sea mi año otra vez.

Desde tu perspectiva, ¿ves pronto a los clavados de altura siendo un deporte olímpico?

— Es algo con lo que venimos soñando desde Río 2016, pero también es algo que yo dejo que fluya, es algo que si es para nosotros bien, y si no, pues yo estoy muy pleno con la situación en la que estamos ahora. Creo que mientras sigamos haciendo mundiales, vamos a seguir ahí en el ojo del huracán, entonces creo que está muy bien. Si somos olímpicos algún día, seré la persona más feliz del mundo, pero si no, también lo soy.

Con 30 años de edad, ¿ves cerca el retiro?

— Jonathan Paredes está en la etapa de experiencia, en el momento cuando empieza a ser su momento clave, nuestro deporte es un poco más longevo, entonces yo creo el retiro no está en mi vocabulario, ni cerca.

¿Qué viene para ti en el 2020?

— Viene un año lleno de competencias, compromisos, un año muy muy largo, será muy prolongado. Estamos esperando –tentativamente– de ocho a 10 competencias, no sabemos con certeza dónde, cuándo y cómo, pero sí sabemos que será un año en donde tendremos que entrenar mucho. Me voy este domingo (ayer) a la ciudad de Guadalajara a entrenar en el Code, hasta el día 23 de enero, voy a realizar como un campamento ahí y después me regreso a Madrid y en abril volveré a Guadalajara a realizar otro entrenamiento.

LO QUE NO SABÍAS DE JONATHAN PAREDES

Es un fiel aficionado del futbol, le va a Cruz Azul y al Real Madrid.

El Conejo Pérez es su mayor ídolo de La Máquina, creció viéndolo y tuvo la oportunidad de conocerlo.

Desde hace cinco años vive en Madrid, España.

